Российские захватчики уничтожили заповедник "Каменные Могилы" вблизи Мариуполя

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в последние месяцы наблюдалось значительное накопление вражеских сил в этом районе, и недавно удалось установить точное место их расположения.

Из-за интенсивного использования военной техники и обустройства стрельбищ в заповеднике, можно сделать вывод, что "Каменные Могилы" уничтожены.

Это уже второй уничтоженный российскими войсками заповедник в этом районе. Ранее был разрушен заказник "Меотида" от Мариуполя до хутора Бабах-Тарама, который пострадал от бомбардировок и размещения военных баз. Уникальные места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу, были потеряны.

Также был уничтожен "Чаечий остров" на Белосарайской Косе.

Заповедник "Каменная могила"

Каменные Могилы - это уникальное природное и историко-культурное явление, расположенное на территории Донецкой и Запорожской областей Украины. Этот заповедник является настоящей жемчужиной украинской степи, которая поражает своей красотой, геологическим разнообразием и богатой историей.

Каменные Могилы - это мощные скальные выходы гранитов, которые возвышаются на 50-70 метров над окружающей степью. Эти граниты имеют возраст около 2 миллиардов лет и образуют живописные ландшафты с многочисленными пещерами, нишами и скальными выходами.

На скалах также сохранились тысячи петроглифов - рисунков, нанесенных древним человеком. Эти рисунки отражают быт, верования и мировоззрение людей, которые жили на этой территории тысячи лет назад.