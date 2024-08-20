Российские захватчики уничтожили заповедник "Каменные Могилы" вблизи Мариуполя
Российские военные обустроили свои лагеря на территории заповедника "Каменные Могилы" вблизи села Назаровка, Никольской части Мариупольского района.
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, в последние месяцы наблюдалось значительное накопление вражеских сил в этом районе, и недавно удалось установить точное место их расположения.
Из-за интенсивного использования военной техники и обустройства стрельбищ в заповеднике, можно сделать вывод, что "Каменные Могилы" уничтожены.
Это уже второй уничтоженный российскими войсками заповедник в этом районе. Ранее был разрушен заказник "Меотида" от Мариуполя до хутора Бабах-Тарама, который пострадал от бомбардировок и размещения военных баз. Уникальные места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу, были потеряны.
Также был уничтожен "Чаечий остров" на Белосарайской Косе.
Заповедник "Каменная могила"
Каменные Могилы - это уникальное природное и историко-культурное явление, расположенное на территории Донецкой и Запорожской областей Украины. Этот заповедник является настоящей жемчужиной украинской степи, которая поражает своей красотой, геологическим разнообразием и богатой историей.
Каменные Могилы - это мощные скальные выходы гранитов, которые возвышаются на 50-70 метров над окружающей степью. Эти граниты имеют возраст около 2 миллиардов лет и образуют живописные ландшафты с многочисленными пещерами, нишами и скальными выходами.
На скалах также сохранились тысячи петроглифов - рисунков, нанесенных древним человеком. Эти рисунки отражают быт, верования и мировоззрение людей, которые жили на этой территории тысячи лет назад.
Уничтожение "Аскании-Новая"
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина сообщил, что заповедника "Аскания-Нова" уже фактически нет, поскольку россияне вывезли оттуда немало животных, тем самым уничтожив его.
Что известно о заповеднике и его состоянии во время войны – читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.