Російські загарбники відправляють з порту Маріуполя чергову партію краденого зерна

У морському порту окупованого росіянами Маріуполя готується до відправлення чергове судно з 2 тис. тонн викраденої в Україні пшениці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Під шумок росіяни продовжують красти наше зерно. Поки зернова угода блокується Росією, вони в Маріуполі вантажать чергові дві тисячі тонн на судно "Междуреченськ". Те саме, яке чомусь офіційно не в Маріуполі. До речі, може вже пора оголосити санкції та притягнути до відповідальності посадових осіб - судовласника?" - написав Андрющенко.

Про вивезення зерна з окупованих територій через Маріупольський порт звітують і російські ЗМІ. За їхніми даними, це уже четвертий з початку року рейс судна під управлінням ФАУ "РосКапСтрой", яке повезе викрадену українську пшеницю до Ростова-на-Дону.

За даними російської окупаційної "адміністрації" Маріуполя, з початку 2023 року Маріупольський порт перевалив вже близько 20 тис. тонн різного виду вантажів, із них близько 8 тис. тонн - зерно. Інше - це в тому числі металопродукція українських підприємств, які працювали у Маріуполі.

Як відомо, у квітні росіяни незаконно включили порти Маріуполь та Бердянськ до реєстру морських портів Росії.

Також окупантами запущено процес включення судноплавної ділянки водних шляхів Херсонської області до переліку внутрішніх водних шляхів Росії.

На початку червня стало також відомо, що у порт окупованого Бердянська зайшли два російських комерційних судна: одне з них завантажили краденим українським збіжжям, а друге - металом.