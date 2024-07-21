Російські загарбники просунулися в Україні на кількох напрямках: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід від міста Харків на тлі триваючих боїв на півночі Харківської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що загарбники просунулися в межах західної Стариці.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито витіснили українські сили з позицій на північ від Глибокого, та на 200 метрів у північно-східному Глибокому, хоча в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували 19 і 20 липня наступальні операції у районі Глибокого та в районі Вовчанська.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Стариці, Глибокого та Липців.

Російське джерело розповідало, що путінські війська завдали плануючого бомбового удару по мосту по вулиці Соборній через річку Вовча у Вовчанську.

В оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків" ЗСУ повідомили, що окупанти сформували та перекинули додаткові штурмові групи 155-ї окремої морської піхотної бригади та 18-ї мотострілецької дивізії під Глибоким з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

В ОТУВ "Харків" додали, що загарбники провели перегрупування підрозділів 138-ї мотострілецької бригади, 1008-го мотострілецького полку та 128-ї мотострілецької бригади поблизу центрального та східного Вовчанська для відновлення штурмових дій.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники просунулися на північний захід від Сватового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 липня, показують, як окупанти піднімають свій триколор у центрі Піщаного, і це може вказувати на те, що війська РФ захопили населений пункт.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що російські підрозділи нібито завершили зачистку Піщаного 20 липня.

Російські блогери 19 і 20 липня розповідали, що війска РФ начебто повністю захопили Андріївку, та нещодавно просунулися на 400 метрів на північний захід від Кислівки та до 2 км біля Невського.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Синьківки, біля Глушківки, Новоосинового, Піщаного, Стельмахівки, Лозової, Макіївки, Невського, Греківки, Новосадового, біля Тернів та в районі Серебрянського лісництва 19 і 20 липня.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ 20 липня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не без підтвердженого просування.

19 і 20 липня російські загарбники наступали в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Переїзного.

Окупанти 20 липня продовжили атаки поблизу Часового Яру, але без просування.

Війська РФ 19 і 20 липня продовжували атакувати в межах Часового Яру, біля Калинівки та Григорівки, Кліщіївки та Білої Гори.

В Міністерстві оборони Великої Британії оцінюють, що російські загарбники поблизу Часового Яру, ймовірно, тримають тактичну паузу під час проведення зондових атак і розвідувальних операцій.

Війська РФ не здійснили підтвердженого просування на тлі триваючих боїв поблизу Торецька 20 липня.

Окупанти продовжували наступати поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка 19 і 20 липня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито просунулися в полях на південь від Олександрополя та на глибину до 500 метрів у центрі Залізного, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти не зробили підтверджених просувань на тлі триваючих наступальних операцій на північний захід і захід від Авдіївки 20 липня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просуваються в межах центральної Новоселівки Першої, та що ЗСУ нібито почали відступати з селища, але один блогер заявляв, що українські сили лише проводять ротацію та все ще утримують позиції в південній Новоселівці Першій.

Війська РФ також продовжували наступати в районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового, Архангельського та Скучного, а також в районі Яснобродівки та Карлівки 19 і 20 липня.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 липня, показують, що окупанти просунулися в полях на південь від Георгіївки та в межах центральної Красногорівки.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ просунулися далі в центральній частині Красногорівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники також атакували в районі Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного 19 і 20 липня.

Російські війська 19 і 20 липня продовжували обмежені атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), але без підтвердженого просування.

"Південна вісь"

20 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Тривали бої під Роботиним, біля Вербового, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Щербаків 19 і 20 липня.

Бої також тривали 20 липня на лівому березі Херсонської області, в тому числі під Кринками, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ нібито утримують позиції на островах у дельті річки Дніпро.

Супутникові знімки, опубліковані 20 липня, підтверджують успішний удар ЗСУ по базі російської берегової охорони на озері Донузлав в окупованому Криму в ніч проти 18 липня.

18 липня українські ЗМІ писали із посиланням на джерела в правоохоронних органах, що СБУ завдала удару із застосуванням морських і повітряних безпілотників по цій базі РФ, в результаті чого було пошкоджено та зруйновано штаб з пунктом управління, склад з боєприпасами та обладнання, електрична підстанція, технічні засоби та вогневі позиції росіян.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ у зведенні пізно ввечері 20 липня поінформували, що протягом доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти активізувалися на Оріхівському напрямку, разом з тим Покровський напрямок залишається "найгарячішим".