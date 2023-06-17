Російські загарбники облаштували полігон на острові Джарилгач, - Генштаб

Російські загарбники, які раніше з'єднали острів Джарилгач з Херсонською областю, облаштували там полігон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook .

"Російські окупанти продовжують вчиняти екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон", - ідеться в повідомленні.

Генштаб зазначив, що російські військові проводять на острові заходи підготовки мобілізованих, зокрема і зі стрільбою артилерійських підрозділів.

Острів Джарилгач

19 травня український Генштаб повідомив, що окупанти засипали переправу до острова Джарилгач піском та поєднали його з територією окупованої частини Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Росіяни зробили це для того, щоб використовувати острів для військових потреб.

При цьому загарбники розмістили там 300 російських військовослужбовців і 15 човнів іноземного виробництва, викрадених у місцевого населення.

Окупація Херсонської області

Восени минулого року українські військові змогли звільнити від окупантів правобережну частину Херсонської області. Однак лівобережна частина все ще перебуває під контролем загарбників.

На окупованих територіях загарбники вдаються до терору населення, займають їхні домівки та викрадають майно.

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