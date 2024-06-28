Російські загарбники могли втратити цілу бригаду у Вовчанську, - Forbes

Наступ російських військ на Харківську область міг мати на меті захопити широку і глибоку смугу території, щоб наблизити важку артилерію до міста Харкова. Російські командири, можливо, сподівалися дійти до самого Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Однак цього не сталося. Через кілька тижнів після початку наступу 30 тисяч російських військ загрузли в місті Вовчанськ. За повідомленнями, українські захисники розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду в місті.
При цьому зазначається, що багато російських загарбників відмовилися воювати. Якщо це підтвердиться, то це буде важка втрата для нового північного угруповання російських військ, до якого входять близько семи полків і бригад.
А російські втрати у Вовчанську можуть стати ще гіршими, оскільки бійці цілого батальйону, які вижили, - а це сотні солдатів - уже два тижні перебувають у пастці на хімічному заводі в центрі міста.
І, можливо, солдати протримаються недовго. Українські ВПС завдають по хімічному заводу точні бомбові удари, поступово перетворюючи його на руїни.
83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітною групою - однією з дюжини або близько того бригадних з'єднань у довоєнному повітряно-десантному корпусі чисельністю 40 тисяч осіб. Ще 2019 року бригада практикувала парашутне десантування в бою на своїх легких бронемашинах.
В Україні 83-тя повітряно-десантна бригада відмовилася від парашутів і воювала як механізоване з'єднання на своїх гусеничних БМД і колісних БТР. Передислоковуючись на сотні кілометрів за раз у відповідь на українські атаки і можливості для російських атак, бригада воювала на півдні країни у 2023 році, а цієї весни брала участь у російській облозі східного міста Часів Яр.
Ситуація у Вовчанську залишається вкрай напруженою. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у місті тривають запеклі вуличні бої.
Українські сили ведуть облогу групи російських окупантів, що сховалися на території Агрегатного заводу. Російські війська, своєю чергою, роблять запеклі спроби прорвати оборону та деблокувати своїх товаришів.
Поряд із цим, надходять повідомлення про те, що на підприємстві міста заблоковано кілька десятків загарбників.
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