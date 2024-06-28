Российские захватчики могли потерять целую бригаду в Волчанске, - Forbes

Однако этого не произошло. Через пару недель после начала наступления 30 тысяч российских войск увязли в городе Волчанск. По сообщениям, украинские защитники разгромили элитную российскую воздушно-десантную бригаду в городе.

При этом отмечается, что много российских захватчиков отказались воевать. Если это подтвердится, то это будет тяжелая потеря для новой северной группировки российских войск, в которую входят около семи полков и бригад.

А российские потери в Волчанске могут стать еще хуже, поскольку выжившие бойцы целого батальона - а это сотни солдат - уже две недели находятся в ловушке на химическом заводе в центре города.

И, возможно, солдаты продержатся недолго. Украинские ВВС наносят по химическому заводу точные бомбовые удары, постепенно превращая его в руины.

83-я воздушно-десантная бригада является или была элитной группой - одной из дюжины или около того бригадных соединений в довоенном воздушно-десантном корпусе численностью 40 тысяч человек. Еще в 2019 году бригада практиковала парашютное десантирование в бою на своих легких бронемашинах.

В Украине 83-я воздушно-десантная бригада отказалась от парашютов и воевала как механизированное соединение на своих гусеничных БМД и колесных БТР. Передислоцируясь на сотни километров за раз в ответ на украинские атаки и возможности для российских атак, бригада сражалась на юге страны в 2023 году, а этой весной участвовала в российской осаде восточного города Часов Яр.