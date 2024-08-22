Російські загарбники готуються до "виборів" в окупованому Криму, - ЦНС

На початку вересня російські загарбники планують провести "місцеві вибори" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що "вибори" заплановані на 8 вересня. Наразі росіяни формують списки з філіалів кремлівської ради громадських діячів з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, що будуть виконувати функцію "спостерігачів". Їхнім завданням буде допомога Кремлю в "легалізації" виборчого процесу.

Крім того, окупаційна адміністрація намагається збільшити явку шляхом бесід із переселенцями на півострові, щоб вони голосували за своїми посвідками на проживання. Також голосування планується зробити обов’язковим серед військових.