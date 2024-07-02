Російські загарбники атакували Херсон, є жертва та постраждалі

"Через нещодавні російські обстріли Херсона постраждали восьмеро людей. На жаль, російська армія вбила 54-річну жінку", - заявив він.

За його словами, у центральній частині Херсона під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Крім того, через російську атаку у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.

У Корабельному районі Херсона на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків. У 80-річного потерпілого - контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У 65-річного чоловіка діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми.

Ще двоє потерпілих - 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.

"Усі поранені - під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомив голова ОВА.