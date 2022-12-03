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Окупанти вночі масово обстріляли Донецьку область: фото наслідків

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Донецька область, Субота 03 грудня 2022 10:28
Окупанти вночі масово обстріляли Донецьку область: фото наслідків Фото: внаслідок обстрілів поранення отримали чотири особи (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 3 грудня російські війська завдали кілька ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали чотири особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, окупанти переодично накривають Вугледар артилерією. Там поранено одну людину. Тим часом у Кураховому пошкоджено 8 багатоповерхівок та 3 приватні будинки, поранено 1 особу.

Також вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць, а під ранок – обстріл Авдіївки.

Крім того, окупанти поранили двох цивільних у Базмуті. Там внаслідок ударів пошкоджено будинок, адмінбудівлю та підприємство. Також вночі були обстріли околиць Торецької та Соледарської громад.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські сили продовжують спрямовувати значну частину своїх спільних військових зусиль і вогневої могутності вздовж приблизно 15-кілометрової ділянки укріпленої лінії фронту навколо міста Бахмут у Донецькій області. Місто має символічне значення.

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