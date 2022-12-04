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Російські військові вкрали частину деталей із "Мрії" у Гостомелі

Фото: російські військові вкрали частину деталей із "Мрії" у Гостомелі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські військові, які перебували в аеропорту Гостомелю під час часткової окупації Київської області, встигли вкрасти частину деталей із українського літака Ан-225 "Мрія".

Про це заявив командир четвертої бригади оперативного реагування Нацгвардії, полковник Артем Ілюхін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Бригада Ілюхіна брала участь у бойових діях на злітній смузі аеропорту Гостомелю. За словами полковника, "Мрія" була знищена бойовими діями, але основну шкоду їй завдали підрозділи РФ. Крім того, у кількох місцях її спеціально підпалили.

"Основні найбільш цінні комплектуючі деталі було вилучено росіянами з літака. "З корінням" вирвано плати, дроти тощо", - додав полковник.

За його словами, представники льотної школи РФ приїжджали з відрядженням у Гостомель кілька разів.

Нагадаємо, що в перші дні війни російські загарбники обстріляли ангар і знищили найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". За час свого життя повітряне судно встановило більш ніж 200 світових рекордів, що є унікальним випадком в авіації.

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