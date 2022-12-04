Российские военные украли часть деталей с "Мрії" в Гостомеле

Бригада Илюхина принимала участие в боевых действиях на взлетной полосе аэропорта Гостомеля. По словам полковника, " Мрія" была уничтожена боевыми действиями, но основной ущерб ей нанесли подразделения РФ. Кроме того, в нескольких местах ее специально подожгли.

"Основные наиболее ценные комплектующие детали были изъяты россиянами из самолета. "С корнями" вырваны платы, провода и тому подобное", - добавил полковник.

По его словам, представители летной школы РФ приезжали с командировкой в Гостомель несколько раз.