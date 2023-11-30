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Російські військові "віджимають" квартири жителів окупованого Енергодара, - ЦНС

Енергодар, Четвер 30 листопада 2023 21:31
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Російські військові "віджимають" квартири жителів окупованого Енергодара, - ЦНС Фото: російські військові розселяються у будинках жителів Енергодара (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області російських військових розселяють у квартирах місцевих жителів, що виїхали з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що більшість мешканців не підтримали окупацію та виїхали з Енергодару, внаслідок чого більшість квартир спорожніли.

Загарбники "націоналізовують" покинуте житло, обліковують і передають у користування колаборантам, військовим та їхнім родинам.

"Наразі у місті триває розселення нової партії окупантів, які займають квартири українців, адже у РФ не існує такого поняття як "приватна власність" й культури поваги до неї", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, всередині листопада росіяни створили "народне ополчення" в окупованому Енергодарі Запорізької області.

Тим часом на окупованій Запорізькій АЕС та у місті-супутнику Енергодарі поменшало російських військових. Не виключено, що загарбників перекидають на фронт.

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