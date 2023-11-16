Росіяни в Енергодарі створили "народне ополчення". У ЦНС розповіли деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що до цієї фейкової структури набрали невелику кількість колаборантів, які залежать від росіян.

"Нещодавно загін "ополченців" склав присягу на вірність ворогу. Тепер вони патрулюють місто разом із поліцаями та допомагають окупантам чинити тиск на місцеве населення", - написали в ЦНС.

Однією з головних ідей створення такого загону є пропаганда, адже це дозволяє розповідати про "народну підтримку окупації".

У ЦНС також зазначили, що загін із 15 осіб створили лише через два роки окупації, а місцевий "добровольчий батальйон" узагалі укомплектований із росіян і сербів.

Окупація Енергодару

Нагадаємо, що з березня 2022 року Енергодар Запорізької області окупований російськими військами у ході російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, що Енергодар є містом-супутником найбільшої електростанції Європи - Запорізької АЕС, яку тимчасово захопили росіяни і постійно влаштовують різні провокації на станції.

Раніше повідомлялось, що вночі з 21 на 22 вересня представники руху опору провели спеціальну операцію в Енергодарі. По місту поширили листівки зі зверненням до місцевих мешканців.