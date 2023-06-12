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Російські військові скаржаться на Путіна через низькі виплати на війні в Україні (перехоплення)

Фото: російські військові скаржаться на Путіна через низькі виплати на війні в Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські солдати скаржаться на свого диктатора Володимира Путіна, через якого їм замало платять за війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

За словами окупанта, солдатам РФ значно знизили розмір виплат. Через це в армії багато незадоволених.

"Щоб ти розуміла, тут по 180 тисяч максимум отримують, а 197 тисяч - це вже командирські виплати. Всім знизили їх, це все Путін", - говорить він.

Росіянин також розповів, що їм скасовували бойові виплати, їх тепер отримують тільки ті військові, які воюють за контрактом. Однак і ті отримають не більше 200 тисяч російських рублів.

Ситуація на фронті

Армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Також відомо, що українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 вояків загиблими.

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