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Российские военные жалуются на Путина из-за низких выплат на войне в Украине (перехват)

Фото: российские военные жалуются на Путина из-за низких выплат на войне в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские солдаты жалуются на своего диктатора Владимира Путина, из-за которого им мало платят за войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

По словам оккупанта, солдатам РФ значительно снизили размер выплат. Поэтому в армии много недовольных.

"Чтобы ты понимала, здесь по 180 тысяч максимум получают, а 197 тысяч – это уже командирские выплаты. Всем снизили их, это все Путин", – говорит он.

Россиянин также рассказал, что им отменяли боевые выплаты, их теперь получают только военные, которые воюют по контракту. Однако и те получат не больше 200 тысяч российских рублей.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Также известно, что украинские военные ликвидировали еще 540 российских окупантов. С начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора потеряла 216 180 человек погибшими.

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