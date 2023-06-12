Российские военные жалуются на Путина из-за низких выплат на войне в Украине (перехват)

По словам оккупанта, солдатам РФ значительно снизили размер выплат. Поэтому в армии много недовольных.

"Чтобы ты понимала, здесь по 180 тысяч максимум получают, а 197 тысяч – это уже командирские выплаты. Всем снизили их, это все Путин", – говорит он.

Россиянин также рассказал, что им отменяли боевые выплаты, их теперь получают только военные, которые воюют по контракту. Однако и те получат не больше 200 тысяч российских рублей.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Также известно, что украинские военные ликвидировали еще 540 российских окупантов. С начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора потеряла 216 180 человек погибшими.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.