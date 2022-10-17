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Російські військові перекидають техніку в тимчасово окупований Крим

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Сімферополь, Понеділок 17 жовтня 2022 15:24
Російські військові перекидають техніку в тимчасово окупований Крим Фото: російські військові перекидають техніку у тимчасово окупований Крим (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові перекидають техніку та озброєння у тимчасово окупований Крим. Колона армійських машин помічена у районі міста Керч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

За словами очевидців, у складі колони помічені вантажівки для перевезення особового складу, спеціалізована техніка та тягачі, які перевозять гармати.

Судячи з фотографій, на яких видно дорожні покажчики, колона припаркована на узбіччі дороги на в'їзді до Керчі, у напрямку до міста та Керченського мосту. Пункт призначення російської військової техніки не відомий.

Російські військові перекидають техніку в тимчасово окупований Крим

Раніше ми писали, що підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Вони намагаються налагодити постачання через Мелітополь.

Як повідомлялося, у середу, 12 жовтня, у Росії озвучили результати розслідування підриву Кримського мосту у суботу, 8 жовтня. За даними ФСБ, "організатором" НП на Керченській переправі нібито є голова військової розвідки України Кирило Буданов.

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту стався вибух і сталася потужна пожежа.

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