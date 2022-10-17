Російські військові перекидають техніку в тимчасово окупований Крим

Російські військові перекидають техніку та озброєння у тимчасово окупований Крим. Колона армійських машин помічена у районі міста Керч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії .

Судячи з фотографій, на яких видно дорожні покажчики, колона припаркована на узбіччі дороги на в'їзді до Керчі, у напрямку до міста та Керченського мосту. Пункт призначення російської військової техніки не відомий.

За словами очевидців, у складі колони помічені вантажівки для перевезення особового складу, спеціалізована техніка та тягачі, які перевозять гармати.

Раніше ми писали, що підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Вони намагаються налагодити постачання через Мелітополь.

Як повідомлялося, у середу, 12 жовтня, у Росії озвучили результати розслідування підриву Кримського мосту у суботу, 8 жовтня. За даними ФСБ, "організатором" НП на Керченській переправі нібито є голова військової розвідки України Кирило Буданов.

Нагадаємо, 8 жовтня вранці на Кримському мосту стався вибух і сталася потужна пожежа.

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