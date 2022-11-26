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Російські військові обстріляли Часів Яр у Донецькій області: є поранені

Фото: Російські військові обстріляли Часів Яр у Донецькій області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 26 листопада, російські військові обстріляли Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів три людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад", - йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначає, що троє людей зазнали поранень. За його словами, не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних у Донецькій області.

"Прилетіти може будь-куди та будь-коли. Залишатися в області - небезпечно", - додав очільник області.

Нагадаємо, що у вівторок, 22 листопада, російські військові обстріляли Торецьк та Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.

Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого поранення отримали чотири особи.

Раніше у ЗСУ розповіли, що погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямку, які є одними із найскладніших на Донбасі. Що може суттєво вплинути на перебіг бойових дій.

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