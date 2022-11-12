Російські військові з гелікоптера атакували громаду Сумської області

У суботу, 12 листопада, російські військові атакували громаду Сумської області. Загарбники використали для атаки гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань", - додав очільник області.

Як заявляє Живицький, ворожий гвинтокрил із території Росії спрямував на прикордоння 15 некерованих ракет.

"Сьогодні близько 15:00 російські військові завдали ракетного удару по Краснопільській громаді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли один із прикордонних районів Сумської області. Сталося щонайменше 10 вибухів.

Як повідомлялось, російські окупанти вночі 12 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії кілька районів Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих ударів було зруйновано житлові будинки в деяких населених пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.