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Десять вибухів вже зранку. Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області

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Суми, Субота 12 листопада 2022 09:39
Десять вибухів вже зранку. Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області Фото: окупанти обстріляли прикордоння Сумської області 12 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 12 листопада, російські окупанти обстріляли один із прикордонних районів Сумської області. Сталося щонайменше 10 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Ніч була без ворожих обстрілів. А зранку росіяни почали обстрілювати прикордоння Середино-Будської громади з реактивної системи залпового вогню", - розповів він.

За словами Живицького, було 10 вибухів на території України.

"Інформація щодо наслідків уточнюється", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, російські окупанти вночі 12 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії кілька районів Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих ударів було зруйновано житлові будинки в деяких населених пунктах.

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