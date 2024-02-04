У Росії вкрай стурбовані використанням ЗСУ безпілотників, - ISW

В Росії посилюється занепокоєння суттєвою перевагою Збройних сил України у використанні на фронті безпілотних літальних апаратів. В якості прикладу наводиться нещодавній провальний штурм російської колони бронетехніки в Донецькій області, що доводить нездатність російських загарбників протистояти ударам українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що днями низка російських військових блогерів зосередили увагу на нещодавній невдалій атаці росіян біля села Новомихайлівка Донецької області. Розбіжності в оцінках цих блогерів свідчать про масштабні проблеми зі здатністю російських військових адаптуватися на полі бою в Україні.

Ймовірно, мається на увазі відбиття штурму ротою ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ї ОМБр та інших підрозділів ворожої колони з 11 одиниць бронетехніки.

Так, 3 лютого один з російських військових блогерів заявив, що "справжні патріоти" відреагували на кадри невдалого штурму від 30 січня з критикою і розчаруванням.

Він розкритикував "зрадників і запроданців", зокрема експертів, які часто виступають на телешоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. Ці експерти відреагували на кадри поразки неправдивими заявами про те, що російські війська мають достатню кількість систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіостанцій, щоб відбивати українські безпілотники з функцією спостереження з висоти пташиного польоту.

"Посилаючись на особисті розмови з російськими військовослужбовцями на передовій, блогер стверджував, що такі заяви пропагандистів не відповідають дійсності та що російські фронтові командири вважають подаровані радіостанції більш цінними, ніж надані державою танки та бойові машини піхоти, через дефіцит радіообладнання", - йдеться у звіті.

Кілька військових блогерів, продовжує ISW, нарікали на те, що російське військове командування навряд чи буде занепокоєне використанням українських безпілотників та попередженнями експертів про смертельну небезпеку для окупаційних військ. Блогери попередили, що багато російських військовослужбовців загине через перевагу українських безпілотників на фронті, назвавши це питання "однією з найбільших проблем Росії на даний момент".

"Готовність російських військових блогерів постійно фокусуватися на цій конкретній події привертає увагу, адже стурбованість блогерів нездатністю російських військ адаптуватися, очевидно, більша, ніж їхня стурбованість власною безпекою, з огляду на арешти кількох критично налаштованих представників інформаційного простору та блогерів у 2023 році", - зазначається у звіті ISW.

Ахілесова п'ята армії РФ

Депутат Московської Думи Андрій Медведєв похвалив коментар російського диктатора Володимира Путіна від 2 лютого про те, що безпілотники є "ахіллесовою п'ятою" російських військ. За його словами, коментар Путіна свідчить про його обізнаність щодо ситуації на фронті та про те, що він розуміє сучасну війну.

Медведєв стверджував, що визнання Путіним переваги українських безпілотників доводить, що він не боїться обговорювати "проблеми" та "помилки" Росії та не вірить, що конструктивна критика російських операцій в Україні є неправильною і завадить російській перемозі України.

Кілька російських військових блогерів скористалися дискусією навколо відеозапису невдалого російського штурму Новомихайлівки від 30 січня, щоб довести, що російські джерела не повинні піддавати цензурі конструктивну критику російських військових.

Заява Путіна від 2 лютого, продовжує ISW, виглядає такою, що підтримує аргументи мілблогерів проти самоцензури.

"Путін і раніше сигналізував про свою чутливість до занепокоєння російських блогерів щодо російських операцій в Україні. Зокрема під час своєї "Прямої лінії" 14 грудня він прокоментував тактичну та оперативну ситуацію в Кринках на східному березі Херсонської області - ділянці фронту, до якої раніше прикута увага російських блогерів. Слова Путіна дозволяють припустити, що серед російського військового і політичного керівництва може існувати занепокоєння щодо здатності російських військових адаптуватися і відновлювати маневр на полі бою", - йдеться у звіті ISW.

Виробництво FPV-дронів в Україні

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у 2024 році Україна планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко зазначив, що повністю замінити артилерію дронами неможливо, оскільки артилерія виконує завдання, з більшістю яких FPV-дрони не впораються.

Раніше екс-очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників, які масово і влучно б'ють по цілях та ускладнюють ротацію особового складу росіян.

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