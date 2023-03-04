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Російські війська зранку обстрілюють Нікополь та район: дві жертви, пошкоджено готель

Фото: російські війська зранку вже кілька разів обстріляли Нікополь та район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Від ранку суботи, 4 березня, російські окупанти вже кілька разів вдарили по Нікополю та району Дніпропетровської області. Цілили з важкої артилерії та РСЗВ, дві людини загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Червоногригорівській громаді загинуло дві людини. Це 57-річна жінка та 68-річний чоловік", - розповів він.

Крім того, за словами Лисака, пошкоджено 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінію електропередач та газогін.

"У Нікополі понівечено готель", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, російська армія зранку суботи, 4 березня, обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Люди не постраждали, але зайнялась пожежа і є руйнування.

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Дніпропетровська область