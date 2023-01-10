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Росіяни могли зайняти більшу частину Соледара, але навряд чи зможуть оточити Бахмут, - розвідка Британії

Фото: російська армія намагається оточити Бахмут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Наступ на Соледар було здійснено з метою оточити Бахмут. Проте українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, останні чотири дні російські війська і сили "Вагнера" провели тактичний наступ на невелике донбаське місто Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

"Соледар знаходиться за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, продовжує залишатися головним оперативним завданням Росії", - наголошується в повідомленні.

За даними британської розвідки, наступ на Соледар, швидше за все, є спробою обійти Бахмут із півночі та зруйнувати українські шляхи сполучення.

У Соледарі бої велися за входи в покинуті 200-кілометрові тунелі соляних шахт, що проходять під районом. Обидві сторони, напевно, стурбовані тим, що їх можуть використовувати для проникнення в тил.

"Попри тиск на Бахмут, що посилився, Росія навряд чи зможе відразу ж оточити місто, тому що українські сили зберігають стабільні глибокі оборонні рубежі і контролюють шляхи постачання", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка роз'яснила жорстоку тактику групи "Вагнера" під Бахмутом.

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БахмутВійна Росії проти України