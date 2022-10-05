UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю: що відомо

Фото: російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 5 жовтня завдали удару по Запоріжжю. У місті працює система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Є ризик повторного обстрілу", - написав він.

Також секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав людей терміново пройти в найближчі укриття і поки що перебувати там.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри, де видно, що після прильоту над містом здіймається дим. Також у небі видно сліди роботи ППО.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти ударили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві на Київщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВибухракетный удар