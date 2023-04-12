Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Бериславі (фото)

Вчора ввечері, 11 квітня, росіяни нанесли авіаудар по території одного з підприємств у Бериславі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

За даними ОВА, мирні люди не постраждали.

"Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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