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Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Бериславі (фото)

Фото: російські війська завдали авіаудару по підприємству в Бериславі Херсонської області (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора ввечері, 11 квітня, росіяни нанесли авіаудар по території одного з підприємств у Бериславі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через обстріл виникла пожежа, котру ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Сама будівля підприємства зазнала серйозних руйнувань", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, мирні люди не постраждали.

Як повідомлялось, 11 квітня окупанти обстріляли церкву в Херсоні.

Нагадаємо, російські військові ввечері 10 квітня обстріляли Берислав з авіації, внаслідок чого постраждала будівля підприємства.

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Херсонська область