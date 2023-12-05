Російські війська захопили більшу частину руїн Мар'їнки, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста.

Мар'їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни її населення становило 9000 осіб. За даними британської розвідки, зараз вона повністю зруйнована: кадри з дронів показують, що переважна більшість будівель перетворена на руїни.

"Відновлення дій Росії в Мар'їнці є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком ймовірно, що це все ще одна з основних військових цілей Кремля", - зазначають Міноборони Британії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 30 листопада провів нараду у Запоріжжі та обговорив питання зміцнення на всіх основних напрямках, де потрібно прискоритися з будівництвом фортифікаційних споруд.

"Звичайно, це насамперед Авдіївський, Мар'їнський та інші напрями на Донеччині - максимум уваги", - сказав він.

Зазначимо, на початку жовтня російська армія розпочала наступ на інше місто біля Донецька - Авдіївку. Незважаючи на величезні втрати, атаки на місто продовжуються.