Російські війська вночі обстріляли житлові будинки у Краматорську (фото)

Вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.
"Росія вночі знов тероризувала населення Краматорська - обстріляла приватний сектор", - розповів він.
За словами Гончаренка, обійшлося без постраждалих.
"З’ясовуємо наслідки руйнувань", - додав він.
Як повідомлялось, у Краматорську Донецької області після опівночі 15 травня пролунали вибухи. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, у неділю, 14 травня, російські війська обстріляли з "Урагану" Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.
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