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Російські війська вдруге атакували Херсон: є загибла

Фото: російські війська вдруге атакували Херсон, є загибла (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після масованих обстрілів Херсона вночі, російські окупанти зранку, 21 вересня, знову атакували місто. Загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Близько 7:30 окупанти завдали чергового удару по місту. Поцілили в один з багатоквартирних будинків", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, травми несумісні з життям отримала 81-річна жінка, яка на момент обстрілу знаходилася у власній квартирі.

Обстріли Херсона

Вночі 21 вересня окупанти масово обстріляли Херсон. Під обстріл потрапив місцевий гуртожиток. Під час нічної атаки двоє людей загинули, ще 5 отримали поранення.

19 вересня загарбники обстріляли тролейбус у Херсоні. Через обстріл загинув старший сержант поліції, ще двох пасажирів поранено.

А 18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

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Херсон