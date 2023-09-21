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Российские войска второй раз атаковали Херсон: есть погибшая

Фото: российские войска второй раз атаковали Херсон, есть погибшая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После массированных обстрелов Херсона ночью, российские оккупанты утром, 21 сентября, снова атаковали город. Погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Около 7:30 оккупанты нанесли очередной удар по городу. Попали в один из многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, травмы несовместимые с жизнью получила 81-летняя женщина, на момент обстрела находившаяся в собственной квартире.

Обстрелы Херсона

Ночью 21 сентября оккупанты массированно обстреляли Херсон. Под обстрел попало местное общежитие. Во время ночной атаки два человека погибли, еще 5 получили ранения.

19 сентября захватчики обстреляли троллейбус в Херсоне. Из-за обстрела погиб старший сержант полиции, еще двое пассажиров ранены.

А 18 сентября российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.

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Херсон