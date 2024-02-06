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Росіяни вдарили по Харківській області: зруйновано готель, під завалами людина

Фото: Російські війська вдарили по Золочеву Харківської області (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни вночі 6 лютого вдарили по Золочеву Харківської області. Зруйновано готель, під завалами попередньо перебуває людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували: 2 жінок та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину", - повідомив Синєгубов.

Рятівники продовжують ліквідувати наслідки ударів.

Обстріли Харківської області

Раніше ми показували наслідки обстрілу росіянами Харкова та області. Окупанти використовували "Шахеди" та артилерію.

31 січня російські війська обстріляли Харків "Шахедами". Місцеві жителі чули вибухи, були попадання цивільною інфраструктурою.

До речі, росіяни атакували Харківську область відразу 6 "Шахедами", є пошкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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