Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон, есть раненая (видео)

Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Ранения получила пожилая женщина, которая во время атаки была во дворе своего дома.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Под огонь врага попали жилые дома, административное здание, а также медицинское учреждение. Обстреляли оккупанты и дом пожилой херсонки. В этот момент 84-летняя женщина находилась во дворе", - рассказал он.

У женщины диагностировали взрывную травму и ранение головы.

"Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте", - добавил Прокудин.

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Например, 19 ноября, в результате обстрела Херсона пострадали четверо взрослых и один ребенок. А 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстрелы левобережья Херсонской области. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.