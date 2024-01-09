Російські війська трохи просунулися на захід від Донецька: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки, озера Лиман та Іванівки, а також на захід та північний захід від Кремінної в районі Тернів та Житлівки.

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною, але українські сили добре володіють ситуацією.

Машовець зауважив, що окремі штурмові підрозділи 11-го та 15-го мотострілецьких полків продовжують наступ на північ від Сіньківки та на південь Ольшанів (13 км на північний схід від Куп'янська) у зоні наступу російської 25-ї мотострілецької бригади.

Операція №2 - Донецька область

8 січня російські та українські війська продовжували позиційні бої на північ і південь від Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута у районі Богданівки; на захід від Бахмута в районі Хромового; та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російського 1307-го мотострілецького полку Територіальних військ Росії (6-а мотострілецька дивізія, 3-й АК) та 72-ї окремої мотострілецької бригади (3-й АК) безуспішно намагалися захопити панівні висоти на північний захід від Кліщіївки, атакуючи на північний захід і на схід від населеного пункту, але російські війська просунулися до цих висот всього на пару сотень метрів.

Повідомляється, що російські війська атакували

біля Авдіївки;

на північний захід від Авдіївки в районі Степового, Тоненького, Новобахмутівки та за два кілометри на схід від Авдіївського коксохімічного заводу;

на захід від Авдіївки в районі Північного та Первомайського;

на південний захід від Авдіївки в районі Невельського;

на південний схід від Авдіївки у районі промислової зони.

Нещодавно російські війська трохи просунулися на захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 7 січня, показує, що російські війська просунулися до східної околиці Георгіївки (6 км на захід від Донецька).

Позиційні бої тривали на захід від Донецька у районі Мар'їнки та Георгіївки та на південний захід від Донецька у районі Новомихайлівки та Побєди.

"Південна вісь"

Російські та українські війська 8 січня продовжили позиційні бої в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін у цьому прифронтовому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

поблизу Новодарівки (на південний схід від Великої Новосілки);

Приютного (на південний захід від Великої Новосілки);

на південь від Червоного (на південний захід від Великої Новосілки на сході Запорізької області).

Нещодавно російські війська підтвердили поступ на заході Запорізької області. Відео з геолокацією, опубліковане 8 січня, показує, що російські війська трохи просунулися на захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного;

на захід від Вербового;

на північ від Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Українські війська продовжували утримувати позиції у лівобережній Херсонській області 8 січня, і підтверджених змін у цьому прифронтовому районі немає.

Позиційні бої тривали біля Кринків на лівому березі Херсонської області.