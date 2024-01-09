Російські війська трохи просунулися на захід від Донецька: карти ISW

Позиційні бої тривали на захід від Донецька у районі Мар'їнки та Георгіївки; у районі кордону Донецької та Запорізької областей та біля Кринків на лівому березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .
Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки, озера Лиман та Іванівки, а також на захід та північний захід від Кремінної в районі Тернів та Житлівки.
Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною, але українські сили добре володіють ситуацією.
Машовець зауважив, що окремі штурмові підрозділи 11-го та 15-го мотострілецьких полків продовжують наступ на північ від Сіньківки та на південь Ольшанів (13 км на північний схід від Куп'янська) у зоні наступу російської 25-ї мотострілецької бригади.
8 січня російські та українські війська продовжували позиційні бої на північ і південь від Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту не було.
Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута у районі Богданівки; на захід від Бахмута в районі Хромового; та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російського 1307-го мотострілецького полку Територіальних військ Росії (6-а мотострілецька дивізія, 3-й АК) та 72-ї окремої мотострілецької бригади (3-й АК) безуспішно намагалися захопити панівні висоти на північний захід від Кліщіївки, атакуючи на північний захід і на схід від населеного пункту, але російські війська просунулися до цих висот всього на пару сотень метрів.
Повідомляється, що російські війська атакували
Нещодавно російські війська трохи просунулися на захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 7 січня, показує, що російські війська просунулися до східної околиці Георгіївки (6 км на захід від Донецька).
Позиційні бої тривали на захід від Донецька у районі Мар'їнки та Георгіївки та на південний захід від Донецька у районі Новомихайлівки та Побєди.
Російські та українські війська 8 січня продовжили позиційні бої в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін у цьому прифронтовому районі не було.
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Нещодавно російські війська підтвердили поступ на заході Запорізької області. Відео з геолокацією, опубліковане 8 січня, показує, що російські війська трохи просунулися на захід від Вербового (на схід від Роботиного).
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Українські війська продовжували утримувати позиції у лівобережній Херсонській області 8 січня, і підтверджених змін у цьому прифронтовому районі немає.
Позиційні бої тривали біля Кринків на лівому березі Херсонської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.