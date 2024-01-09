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Российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка: карты ISW

Фото: Российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Марьинки и Георгиевки; в районе границы Донецкой и Запорожской областей и возле Крынков на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, озера Лиман и Ивановки, а также к западу и северо-западу от Кременной в районе Тернов и Житловки.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной, но украинские силы хорошо владеют ситуацией.

Машовец заметил, что отдельные штурмовые подразделения 11-го и 15-го мотострелковых полков продолжают наступление к северу от Синьковки и к югу Ольшанов (13 км к северо-востоку от Купянска) в зоне наступления российской 25-й мотострелковой бригады.

Операция №2 - Донецкая область

8 января российские и украинские войска продолжали позиционные бои к северу и югу от Бахмута, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки; к западу от Бахмута в районе Хромового; и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения российского 1307-го мотострелкового полка Территориальных войск России (6-я мотострелковая дивизия, 3-й АК) и 72-й отдельной мотострелковой бригады (3-й АК) безуспешно пытались захватить господствующие высоты к северо-западу от Клещиевки, атакуя северо-западнее и восточнее населенного пункта, но российские войска продвинулись к этим высотам всего на пару сотен метров.

Сообщается, что российские войска атаковали

  • близ Авдеевки;
  • к северо-западу от Авдеевки в районе Степового, Тоненького, Новобахмутовки и в двух километрах к востоку от Авдеевского коксохимического завода;
  • к западу от Авдеевки в районе Северного и Первомайского;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского;
  • к юго-востоку от Авдеевки в районе промышленной зоны.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 7 января, показывает, что российские войска продвинулись к восточной окраине Георгиевки (6 км к западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Марьинки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

"Южная ось"

Российские и украинские войска 8 января продолжили позиционные бои в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений в этом прифронтовом районе не было. 

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

  • вблизи Новодаровки (к юго-востоку от Великой Новоселки);
  • Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки);
  • к югу от Червонного (к юго-западу от Великой Новоселки на востоке Запорожской области).

Недавно российские войска подтвердили продвижение на западе Запорожской области. Видео с геолокацией, опубликованное 8 января, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Вербового (к востоку от Работино).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

  • вблизи Работино;
  • к западу от Вербового;
  • к северу от Новопрокоповки (к югу от Работино).

Украинские войска продолжали удерживать позиции в левобережной Херсонской области 8 января, и подтвержденных изменений в этом прифронтовом районе нет. 

Позиционные бои продолжались возле Крынков на левом берегу Херсонской области.

 

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