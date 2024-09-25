Російські війська тиснуть на Вугледар із трьох сторін, - британська розвідка

Так, за даними військових, російські війська досягли подальших успіхів у районі Вугледару.

"Вельми ймовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох сторін. Ймовірно, що російські війська продовжать тиснути на цю добре захищену частину лінії протягом наступного тижня", - йдеться у звіті, де уточнюється, що росіяни вже штурмують околиці міста.

Крім того, за даними британських розвідників, російські війська ведуть бої у східній половині Торецька, на південь від Покровська і "добилися лише повільного прогресу навколо Часового Яру".

"Ймовірно, російські війська одночасно атакують кілька цілей, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці лінії, щоб мати більший ефект", - констатують у документі.