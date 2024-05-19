Російські війська не просунулися на жодному напрямку у Харківській області: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

18 травня російські війська продовжували наступ у районі Липців, проте на цьому напрямку лінія фронту не змінилася.

Російські мілблогери стверджували 17 і 18 травня, що російські війська просунулися поблизу Лук'янців і на глибину до 4 кілометрів між Глибоким і Лук'янцями. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в дачну зону на північ від Липців вздовж Трав’янського водосховища та зачищають територію. Проте ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.

Російські війська продовжували наступальні дії біля та між Лук’янцями та Веселим.

18 травня російські війська продовжували наступ у районі Вовчанська та в його межах, але лінія фронту на цьому напрямку теж не змінювалася.

Міноборони РФ стверджувало, що Старицю (на захід від Вовчанська) захопили елементи російського Північного угруповання військ, хоча ISW не спостерігав підтвердження цього.

Російські мілблогери стверджували, що війська РФ продовжували незначне просування в межах Вовчанська, і повторили заяви, що російські війська увійшли в Зибине (на схід від Вовчанська). ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.

Операція №2 - Луганська область

18 травня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський милий блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Крохмального і незначно просунулися в Берестовому, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Російські війська продовжували наземні штурми:

на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;

на північний захід від Сватового поблизу Іванівки та Берестового;

на захід від Сватового біля Мясожарівки;

на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки та Новосадового;

на захід від Кремінної поблизу Торського;

на південь від Кремінної біля Білогорівки та Григорівки.

Повідомляється, що українські сили контратакували поблизу Синьківки, Новосадового, Тернів (на захід від Кремінної) і Діброви (на південний захід від Кремінної), а Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на деяких невизначених ділянках.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) і 18 травня провели кілька штурмів у районі Роздолівки (на південь від Сіверська).

Окупанти продовжували наступальні операції поблизу Часового Яру 18 травня.

Російські мілблогери стверджували, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) ненадовго просунулися до Нового мікрорайону на сході Часового Яру, але один міліблогер зазначив, що російські війська пізніше відступили з цього району.

Загарбники продовжували штурми:

поблизу мікрорайону Канал у Часовому Яру;

на схід біля Іванівського;

на південний схід біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Російські війська нещодавно незначно просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 травня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися на схід від Яснобродівки і на південний захід від Соловйового.

Російські війська 18 травня продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Війська РФ продовжували наступ на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Новомихайлівки, Костянтинівки та Водяного.

18 травня російські війська продовжили наземні штурми в районі кордону Донецької і Запорізької областей, зокрема на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайрського та на південний схід від Великої Новосілки в районі Новомайорського та Володимирівки.

"Південна вісь"

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Гуляйполя.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 травня, показують, що окупанти просунулися на північ від Марфополя (на південний схід від Гуляйполя).

Також російські сили нещодавно просунулися в межах Роботина на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 18 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 травня, показують, що загарбники нещодавно просунулися до північного Роботина.

Позиційні бої також тривали на північний захід від Вербового та поблизу Малої Токмачки.

17 травня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок.