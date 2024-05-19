Российские войска не продвинулись ни на одном направлении в Харьковской области: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

18 мая российские войска продолжали наступление в районе Липцев, однако на этом направлении линия фронта не изменилась.

Российские милблогеры утверждали 17 и 18 мая, что войска РФ продвинулись вблизи Лукьянцев и на глубину до 4 км между Глубоким и Лукьянцами. Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись в дачную зону севернее Липцев вдоль Травянского водохранилища и зачищают территорию. Тем не менее, ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Российские войска продолжали наступательные действия на территории между Лукьянцами и Веселым.

18 мая войска РФ продолжали наступление в районе Волчанска и в его пределах, но линия фронта на этом направлении тоже не изменялась.

Минобороны РФ утверждало, что Старицу (западнее Волчанска) захватили элементы российской Северной группировки войск, хотя ISW не наблюдал подтверждения этому.

Российские милблогеры утверждали, что войска РФ продолжали незначительное продвижение в пределах Волчанска, и повторили заявления, что российские войска вошли в Зибино (восточнее Волчанска). ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Операция №2 - Луганская область

18 мая российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Крахмального и незначительно продвинулись в Берестовом, но ISW не нашел визуального подтверждения этого утверждения.

Российские войска продолжали наземные штурмы:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

северо-западнее Сватово вблизи Ивановки и Берестового;

к западу от Сватово возле Мясожаровки;

северо-западнее Кременной близ Макеевки и Новосадово;

к западу от Кременной вблизи Торского;

к югу от Кременной возле Белогоровки и Григоровки.

Сообщается, что украинские силы контратаковали вблизи Синьковки, Новосадово, Тернов (к западу от Кременной) и Дибровы (юго-западнее Кременной), а Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха на некоторых неопределенных участках.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) и 18 мая провели несколько штурмов в районе Раздолевки (южнее Северского).

Оккупанты продолжали наступательные операции вблизи Часова Яра 18 мая.

Российские милблогеры утверждали, что части российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) ненадолго продвинулись в Новый микрорайон на востоке Часова Яра, но один миллиблогер отметил, что российские войска позже отступили из этого района.

Захватчики продолжали штурмы:

вблизи микрорайона Канал в Часовом Яру;

к востоку возле Ивановского;

юго-восточнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.



Российские войска недавно незначительно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 мая, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись восточнее Яснобродовки и юго-западнее Соловьева.

Российские войска 18 мая продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Войска РФ продолжали наступление западнее Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Новомихайловки, Константиновки и Водяного.

18 мая российские войска продолжили наземные штурмы в районе границы Донецкой и Запорожской областей, в частности к югу от Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайрского и юго-восточнее Великой Новоселки в районе Новомайорского и Владимировки.

"Южная ось"

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Гуляйполя.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 мая, показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Марфополя (юго-восточнее Гуляйполя).

Также российские силы недавно продвинулись в пределах Роботина на фоне продолжающихся позиционных сражений в этом районе 18 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 мая, показывают, что захватчики недавно продвинулись к северному Роботину.

Позиционные бои также продолжались северо-западнее Вербового и вблизи Малой Токмачки.

17 мая продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок.