Російські війська просунулися на кількох напрямках: карти ISW

Українські війська просунулися в районі Новопавлівки, а російські - на півночі Сумської області та в район Новопавлівки Торецька, Покровська та .
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні дані показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Юнаківки. У Міноборони РФ стверджують, що ЗС РФ захопили населений пункт на схід від Теткиного і просунулися на південь.
Своєю чергою, український військовий експерт Костянтин Машовець повідомив 7 липня, що ЗСУ просунулися щонайменше на 2,5 кілометра між Кіндратівкою і Костянтинівкою і увійшли в Новомиколаївку.
Геолокаційні дані показали, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Диліївки, що на північ від Торецька. Але є інформація про те, що українським захисникам вдалося відбити штурм у районі Попова Яру.
Також нещодавно російські війська просунулися на Покровському напрямку. Вони атакували в напрямку Мирного, Разіна, Малинівки та Володимирівки, а також у районі Миролюбівки, Проміня та Новоекономічного.
За даними аналітиків, українські та російські війська просунулися в напрямку Новопавлівки. Згідно з геолокаційними даними, ЗСУ просунулися в північній частині Дачного, а росіяни - в районі Толстого.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1,027 млн одиниць живої сили. За минулу добу втрати ворога склали ще 1100 солдатів. Зокрема Сили оборони вразили:
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