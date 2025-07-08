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Російські війська просунулися на кількох напрямках: карти ISW

Фото: ЗСУ дають відсіч росіянам на фронті (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Українські війська просунулися в районі Новопавлівки, а російські - на півночі Сумської області та в район Новопавлівки Торецька, Покровська та .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Північна вісь

Геолокаційні дані показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Юнаківки. У Міноборони РФ стверджують, що ЗС РФ захопили населений пункт на схід від Теткиного і просунулися на південь.

Своєю чергою, український військовий експерт Костянтин Машовець повідомив 7 липня, що ЗСУ просунулися щонайменше на 2,5 кілометра між Кіндратівкою і Костянтинівкою і увійшли в Новомиколаївку.

Схід України

  • Харківський напрямок. За даними ISW, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, однак просування не отримали.
  • Куп'янський напрямок. Ворожі війська атакували на північний схід від Куп'янська, але просування на цьому напрямку не домоглися.
  • Борове і Лиманський напрямок. Успіху в росіян на цих напрямках немає.

Торецький напрямок

Геолокаційні дані показали, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Диліївки, що на північ від Торецька. Але є інформація про те, що українським захисникам вдалося відбити штурм у районі Попова Яру.

Покровський напрямок

Також нещодавно російські війська просунулися на Покровському напрямку. Вони атакували в напрямку Мирного, Разіна, Малинівки та Володимирівки, а також у районі Миролюбівки, Проміня та Новоекономічного.

Новопавлівський напрямок

За даними аналітиків, українські та російські війська просунулися в напрямку Новопавлівки. Згідно з геолокаційними даними, ЗСУ просунулися в північній частині Дачного, а росіяни - в районі Толстого.

 

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1,027 млн одиниць живої сили. За минулу добу втрати ворога склали ще 1100 солдатів. Зокрема Сили оборони вразили:

  • три танки;
  • сім бойових броньованих машин;
  • 33 артилерійські системи і не тільки.

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Війна в Україні