Російські війська просунулися на кількох напрямках: карти ISW

Північна вісь

Геолокаційні дані показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Юнаківки. У Міноборони РФ стверджують, що ЗС РФ захопили населений пункт на схід від Теткиного і просунулися на південь.

Своєю чергою, український військовий експерт Костянтин Машовець повідомив 7 липня, що ЗСУ просунулися щонайменше на 2,5 кілометра між Кіндратівкою і Костянтинівкою і увійшли в Новомиколаївку.

Схід України

Харківський напрямок . За даними ISW, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, однак просування не отримали.

. За даними ISW, російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, однак просування не отримали. Куп'янський напрямок . Ворожі війська атакували на північний схід від Куп'янська, але просування на цьому напрямку не домоглися.

. Ворожі війська атакували на північний схід від Куп'янська, але просування на цьому напрямку не домоглися. Борове і Лиманський напрямок. Успіху в росіян на цих напрямках немає.

Торецький напрямок

Геолокаційні дані показали, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Диліївки, що на північ від Торецька. Але є інформація про те, що українським захисникам вдалося відбити штурм у районі Попова Яру.

Покровський напрямок

Також нещодавно російські війська просунулися на Покровському напрямку. Вони атакували в напрямку Мирного, Разіна, Малинівки та Володимирівки, а також у районі Миролюбівки, Проміня та Новоекономічного.

Новопавлівський напрямок

За даними аналітиків, українські та російські війська просунулися в напрямку Новопавлівки. Згідно з геолокаційними даними, ЗСУ просунулися в північній частині Дачного, а росіяни - в районі Толстого.