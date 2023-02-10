Російські війська просунулися на двох ділянках фронту, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, на північній околиці міста Бахмут на Донбасі сили групи "Вагнера" просунулися на 2-3 км далі на захід, контролюючи місцевість біля головної траси М-03, яка веде до міста. Таким чином, російські війська дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмуту.

На південь російські підрозділи обійшли західну околицю міста Вугледар, де наприкінці січня вони відновили наступальні операції.

Проте, за даними британської розвідки, російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо тяжких втрат у районі Вугледара, оскільки були задіяні недосвідчені підрозділи.

"Російські війська, ймовірно, бігли і кинули щонайменше 30 практично неушкоджених бронетранспортерів в одному інциденті після невдалого штурму", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, умови пересування по пересіченій місцевості будуть у гіршому стані через сильний бруд у середині-кінці березня. Тому командири по обидва боки, швидше за все, намагатимуться уникати планування великих наступів у такий час.