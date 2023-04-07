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Російські війська просунулися в Бахмуті, - британська розвідка

Фото: найманці "Вагнера" та десантники наступають на Бахмут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні дні російські війська отримали новий імпульс у битві за Бахмут, поле того, як кінця березня їхнє просування сильно застопорилося. Найманці "Вагнера" та десантники, схоже, налагодили співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Росія досягла подальших успіхів і тепер, ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, ключовий маршрут постачання України №0506 на захід від міста знаходиться під серйозною загрозою. Російські регулярні сили, включаючи повітрянодесантні війська, ймовірно, зміцнили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі.

"Існує реальна ймовірність того, що на місцях "Вагнер" та командири Міноборони Росії призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що атака російських військ на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Насамперед це результат крайнього виснаження російських військ.

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ДонбасБахмут