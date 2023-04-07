Российские войска продвинулись в Бахмуте, - британская разведка

"Россия добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ключевой маршрут снабжения Украины №0506 к западу от города, находится под серьезной угрозой. Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе.

"Существует реальная вероятность того, что на местах "Вагнер" и командиры Минобороны России приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что атака российских войск на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил.