RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска продвинулись в Бахмуте, - британская разведка

Фото: наемники "Вагнера" и десантники наступают на Бахмут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние дни российские войска получили новый импульс в битве за Бахмут, поле того, как конца марта их продвижение сильно застопорилось. Наемники "Вагнера" и десантники, похоже, наладили сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Россия добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ключевой маршрут снабжения Украины №0506 к западу от города, находится под серьезной угрозой. Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе.

"Существует реальная вероятность того, что на местах "Вагнер" и командиры Минобороны России приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что атака российских войск на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассБахмут