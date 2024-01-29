Російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку: карти ISW

Російські війська, ймовірно, захопили Табаївку Харківської області, просунулися на поле на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Ймовірно, що українські війська витіснили російські війська з ресторану "Царське полювання" в Авдіївці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
28 січня російські війська продовжили наступальні операції на північний схід і на схід від Куп'янська, але не просунулися вперед.
Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки.
Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо заявив, що російські війська продовжують приділяти пріоритетну увагу Куп'янському напрямку і що бойова активність Росії інтенсивніша вздовж лінії Куп'янськ-Лиман, ніж навколо Бахмута.
Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська (на північний захід від Сватового) 28 січня, але українські військові джерела поки що не підтвердили ці твердження.
Російські блогери продовжували стверджувати, що підрозділи російської армії захопили Табаївку (на південний схід від Куп'янська) та панівні висоти у цьому районі після захоплення Крахмального (на південний схід від Табаївки).
Російські джерела також розширили українську інтерактивну карту, на якій показано Табаївку, яка знаходиться під контролем Росії.
Російські війська нещодавно просунулися на захід від Кремінної. Відео з геолокацією, опубліковане 28 січня, показує, що російські війська просунулися на поле на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).
Позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали під Бахмутом 28 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.
Позиційні бої тривали:
Нещодавно російські війська підтвердили просування в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 28 січня. Відео з геолокацією, опубліковане 28 січня, показує, що російські війська просунулися на північ від Степового (на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).
Позиційні бої тривали:
Російські блогери стверджували, що російські війська розширили зону свого контролю біля ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки, при цьому один блогер стверджував, що є непідтверджені повідомлення про те, що російські війська повністю контролюють ресторан.
Український військовослужбовець, який проходить службу на Авдіївському напрямку, заявив, що українські війська витіснили російські війська з ресторану "Царське полювання" і що російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку.
Позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька 28 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.
Позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 28 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.
Позиційні бої тривали:
Повідомляється, що 28 січня українські війська просунулися в західній частині Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі.
Позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області біля Кринків 28 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.
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