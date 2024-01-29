Российские войска постоянно меняют свою тактику на Авдеевском направлении: карты ISW

Российские войска, вероятно, захватили Табаевку Харьковской области, продвинулись на поле к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Вероятно, что украинские войска вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" в Авдеевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
28 января российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку и восточнее Купянска, но не продвинулись вперед.
Позиционные бои продолжались к северо-востоку от Купянска в районе Синковки и Петропавловки.
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо заявил, что российские войска продолжают уделять приоритетное внимание Купянскому направлению и что боевая активность России более интенсивна вдоль линии Купянск-Лиман, чем вокруг Бахмута
Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Купянска (к северо-западу от Сватово) 28 января, но украинские военные источники пока не подтвердили эти утверждения.
Российские блогеры продолжали утверждать, что подразделения российской армии захватили Табаевку (к юго-востоку от Купянска) и господствующие высоты в этом районе после захвата Крохмального (к юго-востоку от Табаевки).
Российские источники также расширили украинскую интерактивную карту, на которой показана Табаевка, находящаяся под контролем России.
Российские войска недавно продвинулись западнее Кременной. Видео с геолокацией, опубликованное 28 января, показывает, что российские войска продвинулись на поле к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).
Позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались под Бахмутом 28 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Позиционные бои продолжались:
Недавно российские войска подтвердили продвижение в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 28 января. Видео с геолокацией, опубликованное 28 января, показывает, что российские войска продвинулись к северу от Степового (северо-западнее Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (юго-западнее Авдеевки).
Позиционные бои продолжались:
Российские блогеры утверждали, что российские войска расширили зону своего контроля возле ресторана “Царская охота” на южной окраине Авдеевки, при этом один блогер утверждал, что есть неподтвержденные сообщения о том, что российские войска полностью контролируют ресторан.
Украинский военнослужащий, проходящий службу на Авдеевском направлении, заявил, что украинские войска вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" и что российские войска постоянно меняют свою тактику на Авдеевском направлении.
Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 28 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 28 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Позиционные бои продолжались:
Сообщается, что 28 января украинские войска продвинулись в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.
Позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области возле Крынков 28 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
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