Російські війська обстріляли Оріхів: пошкоджено заклад освіти (фото)

Російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Від ракетного удару постраждав освітній заклад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
"Під час обстрілу громади постраждав навчальний комунальний заклад міста", - йдеться в повідомленні.
За даними адміністрації, прямим влученням пошкоджено стіни спортивної зали установи.
"На щастя, завдяки запровадженню дистанційного навчання, постраждалих немає", - додали в ОВА.
Як повідомлялося, росіяни поширюють інформацію про нібито успіхи в районі Вугледара (Донецька область) та Орєхова (Запорізька область). Однак ці заяви є фейками.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.