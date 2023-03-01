UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська обстріляли Оріхів: пошкоджено заклад освіти (фото)

Фото: російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області (t me ДСНС України)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Від ракетного удару постраждав освітній заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Під час обстрілу громади постраждав навчальний комунальний заклад міста", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, прямим влученням пошкоджено стіни спортивної зали установи.

"На щастя, завдяки запровадженню дистанційного навчання, постраждалих немає", - додали в ОВА.

Як повідомлялося, росіяни поширюють інформацію про нібито успіхи в районі Вугледара (Донецька область) та Орєхова (Запорізька область). Однак ці заяви є фейками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область