Российские войска обстреляли Орехов: повреждено учреждение образования (фото)

Российские оккупанты обстреляли город Орехов Запорожской области. От ракетного удара пострадало образовательное учреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"При обстреле общины пострадало учебное коммунальное учреждение города", - говорится в сообщении.
По данным администрации, прямым попаданием повреждены стены спортивного зала учреждения.
"К счастью, благодаря введению дистанционного обучения пострадавших нет", - добавили в ОВА.
Как сообщалось, россияне распространяют информацию о якобы успехах в районе Угледара (Донецкая область) и Орехова (Запорожская область). Однако эти заявления являются фейками.
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