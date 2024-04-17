Російські війська обстріляли Білопілля у Сумській області: є поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Також пошкоджено газопровід, та лінію електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів", - додали в ОВА.

"Попередньо, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одну людину з пошкодженого житла переміщено у "Пункт незламності", - йдеться у повідомленні

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область, зокрема, серйозний удар на собі зараз тримають прикордонні з Росією населені пункти області.

Під обстрілами також часто перебувають Суми та Білопілля, яке входить до Сумського району. Наприклад, 8 квітня РФ завдала авіаційного удару по центру Білопілля в Сумській області. Тоді загинула одна людина, ще троє поранено.

Крім того, цього дня загарбники вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала громадянська інфраструктура. Загалом внаслідок обстрілу Сум та Білопілля одна людина загинула, 5 було поранено.

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