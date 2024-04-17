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Російські війська обстріляли Білопілля у Сумській області: є поранений

Суми, Середа 17 квітня 2024 08:24
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Російські війська обстріляли Білопілля у Сумській області: є поранений Фото: російські війська обстріляли Білопілля у Сумській області 17 квітня, є поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли місто Білопілля Сумської області 17 квітня. Є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Попередньо, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одну людину з пошкодженого житла переміщено у "Пункт незламності", - йдеться у повідомленні

Наслідки атаки

Окупанти атакували Білопілля з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі.

"Також пошкоджено газопровід, та лінію електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів", - додали в ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки нічної атаки уточнюються.

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область, зокрема, серйозний удар на собі зараз тримають прикордонні з Росією населені пункти області.

Під обстрілами також часто перебувають Суми та Білопілля, яке входить до Сумського району. Наприклад, 8 квітня РФ завдала авіаційного удару по центру Білопілля в Сумській області. Тоді загинула одна людина, ще троє поранено.

Крім того, цього дня загарбники вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала громадянська інфраструктура. Загалом внаслідок обстрілу Сум та Білопілля одна людина загинула, 5 було поранено.

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