Російські війська обстріляли автостоянку підприємства в Херсоні: є жертви та поранений

Так, близько 09:00 ворог здійснив обстріл Херсона попередньо з артилерійської зброї.

"Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних: двоє загинули, ще одна людина дістала поранень", - йдеться в повідомленні обласної Херсонської прокуратури..

Також значно пошкоджені цивільні автівки.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Проокудіна, загиблі - водії місцевого приватного підприємства. Також пошкоджено житловий будинок.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні. Це 56-річна жінка, яка на момент удару знаходилася у квартирі.

"Її госпіталізували з контузією та травмою спини. Лікарі оцінюють стан херсонки як середньої тяжкості. Загалом внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще двоє поранені і зараз знаходяться у лікарні", - зазначили в Херсонській ОВА.

Обстріли Херсона

Російські війська щодня та по кілька разів обстрілюють Херсон із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Вчора, 19 листопада, окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні - 3-річна дитина отримала поранення, коли гуляла на вулиці з бабусею. Ще троє дорослих також постраждали. А 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Крім того, російські війська, окрім правобережжя, розпочали обстріли лівобережжя Херсонської області. Таким чином, за даними ОВА, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території регіону.