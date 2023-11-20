Российские войска обстреляли автостоянку предприятия в Херсоне: есть жертвы и раненый

Так, около 09:00 враг совершил обстрел Херсона предварительно из артиллерийского оружия.

"Пока известно о трех пострадавших гражданских: двое погибли, еще один человек получил ранения", - говорится в сообщении областной Херсонской прокуратуры.

Также значительно повреждены гражданские автомобили.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Проокудина, погибшие - водители местного частного предприятия. Также поврежден жилой дом.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Стало известно еще об одной пострадавшей в результате утренних обстрелов автостоянки в Херсоне. Это 56-летняя женщина, на момент удара находившаяся в квартире.

"Ее госпитализировали с контузией и травмой спины. Врачи оценивают состояние херсонки как средней тяжести. В общей сложности в результате этой атаки погибли два человека, еще двое - ранены и сейчас находятся в больнице", - отметили в Херсонской ОВА.

Обстрелы Херсона

Российские войска каждый день и по несколько раз обстреливает Херсон со временно оккупированной части Херсонской области. Вчера, 19 ноября, оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне - 3-летний ребенок получил ранения, когда гулял на улице с бабушкой. Еще трое взрослых тоже пострадали. А 18 ноября в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстрелы левобережья Херсонской области. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после их закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.