Російські війська концентрують атаки у напрямку Часового Яру: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 31 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 31 березня, показує, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

Позиційні бої тривали

на північний схід від Куп'янська поблизу Синьківки;

на захід від Кремінної поблизу Тернів;

на південь від Кремінної поблизу Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали:

у районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Іванівського та Часового Яру;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Південного.

Командир українського батальйону безпілотних літальних апаратів, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська концентрують свої атаки у напрямку Часового Яру, тому що населений пункт знаходиться на панівній висоті.

Нещодавно російські війська трохи просунулися вперед в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 31 березня.

Знімки з геолокацією, опубліковані 31 березня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Тоненького (на захід від Авдіївки) під час механізованої атаки, яку українські війська відбили.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів та Семенівки;

на захід від Авдіївки в районі Уманського та Тоненького;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Нещодавно російські війська незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв у цьому районі 31 березня.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 31 березня, показує, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Новомихайлівки (південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 31 березня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали:

на південний схід від Великої Новосілки поблизу Водяного;

на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського;

на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 31 березня, але підтверджених змін на фронті не було.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (схід від Роботиного)

Російський військовослужбовець, як повідомляється, стверджував, що українські сили мають у своєму розпорядженні вищу систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) і координацію дій безпілотних літальних апаратів і артилерійських підрозділів на Херсонському напрямку, що забезпечує кращі результати для українських сил у цьому районі.