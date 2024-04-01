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Российские войска концентрируют атаки в направлении Часового Яра: карты ISW

Фото: Российские войска концентрируют атаки в направлении Часового Яра (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ВСУ недавно продвинулись к востоку от Тернов (Донецкой области). Российские войска продвинулись западнее Авдеевки и к юго-западнее Новомихайловки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Украинские войска недавно продвинулись вперед возле Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 31 марта. 

Видео с геолокацией, опубликованное 31 марта, показывает, что украинские войска недавно продвинулись к востоку от Тернов (западнее Кременной).

Позиционные бои продолжались

  • северо-восточнее Купянска близ Синьковки;
  • западнее Кременной близ Тернов;
  • южнее Кременной близ Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались:

  • в районе Богдановки;
  • западнее Бахмута в районе Ивановского и Часового Яра;
  • юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Пивденного.

Командир украинского батальона беспилотных летательных аппаратов, действующего на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска концентрируют свои атаки в направлении Часового Яра, потому что населенный пункт находится на господствующей высоте.

Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 марта. 

Снимки с геолокацией, опубликованные 31 марта, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки) в ходе механизированной атаки, которую украинские войска отбили.

Позиционные бои продолжались:

  • северо-западнее Авдеевки в районе Бердычей и Семеновки;
  • западнее Авдеевки в районе Уманского и Тоненького;
  • юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 31 марта. 

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 31 марта, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Новомихайловки (юго-запад от Донецка).

Позиционные бои продолжались:

  • западнее от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
  • юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 31 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

  • юго-восточнее Великой Новоселки близ Водяного;
  • южнее Великой Новоселки близ Старомайорского;
  • юго-западнее от Великой Новоселки близ Приютного.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 31 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 

Позиционные бои продолжались близ Работино и Вербового (восточнее Работино)

Российский военнослужащий, как сообщается, утверждал, что украинские силы располагают превосходящими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и координацией действий беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских подразделений на Херсонском направлении, что обеспечивает лучшие результаты для украинских сил в этом районе.

 

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