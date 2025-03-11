Російські війська готуються до штурму Суджі у Курській області, - ISW

Російські війська зміцнюють свої позиції в Курській області та, ймовірно, готуються до атаки на Суджу найближчими днями. Геолокаційні матеріали, опубліковані 10 березня, свідчать про просування російських підрозділів у центр Мартинівки, що розташована на північний схід від Суджі.

За даними джерел, у наступі беруть участь підрозділи 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу та 1434-й полк "Ахмат-Чечня", який підпорядковується Міністерству оборони РФ. Також повідомляється, що російські війська контролюють Агроном, Колмаков, Михайлівку та Богданівку, розташовані в околицях Суджі.

Російські мілблогери стверджують, що бої тривають у Мирному та Казачій Локні, а також на підступах до Суджі - з півночі, сходу та півдня. Зокрема, у наступі задіяні підрозділи 40-ї, 810-ї морської піхотної бригад та 177-го морського піхотного полку, а також до двох батальйонів північнокорейських військових.

Однак аналітики ISW наразі не знайшли підтверджень частини цих заяв. Ситуація на фронті залишається напруженою, а російські сили продовжують активні бойові дії в регіоні.