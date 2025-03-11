Російські війська готуються до штурму Суджі у Курській області, - ISW

Росія готується до наступу на Суджу. За повідомленнями мілблогерів РФ, окупанти просунулися в кількох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська зміцнюють свої позиції в Курській області та, ймовірно, готуються до атаки на Суджу найближчими днями. Геолокаційні матеріали, опубліковані 10 березня, свідчать про просування російських підрозділів у центр Мартинівки, що розташована на північний схід від Суджі.
За даними джерел, у наступі беруть участь підрозділи 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу та 1434-й полк "Ахмат-Чечня", який підпорядковується Міністерству оборони РФ. Також повідомляється, що російські війська контролюють Агроном, Колмаков, Михайлівку та Богданівку, розташовані в околицях Суджі.
Російські мілблогери стверджують, що бої тривають у Мирному та Казачій Локні, а також на підступах до Суджі - з півночі, сходу та півдня. Зокрема, у наступі задіяні підрозділи 40-ї, 810-ї морської піхотної бригад та 177-го морського піхотного полку, а також до двох батальйонів північнокорейських військових.
Однак аналітики ISW наразі не знайшли підтверджень частини цих заяв. Ситуація на фронті залишається напруженою, а російські сили продовжують активні бойові дії в регіоні.
Українські військові, які спілкувалися з журналістами The New York Times, заявили, що відсутність розвідданих від США створює значні труднощі для оборони в Курській області. За їхніми словами, російські та північнокорейські війська активно просуваються, що ускладнює ситуацію на фронті.
Американський військовий посадовець підтвердив виданню, що нестача розвідувальної інформації дійсно вплинула на здатність ЗСУ ефективно протидіяти атакам окупантів у цьому районі. Аналітики ISW зазначають, що саме в цей період Росія почала швидше просуватися вперед, що може свідчити про значний вплив призупинення обміну даними з боку США.
Британське видання The Telegraph повідомляє, що близько 10 тисяч українських військових можуть опинитися в оточенні через прорив російської армії та наступ на ключові шляхи постачання. Журналісти припускають, що ця ситуація є наслідком обмеження доступу України до американської розвідки.
Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що РФ намагається скористатися тимчасовими труднощами, проте головний фактор - не призупинення обміну даними, а затримка військової допомоги від США. За його словами, нестача боєприпасів та іншого обладнання суттєво вплинула на перебіг бойових дій.
Водночас російські сили застосовують традиційну тактику фронтального наступу. Їм вдалося просунутися в окремих районах, але головна проблема - загроза для українських шляхів постачання, що ускладнює забезпечення підрозділів на передовій.