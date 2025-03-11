Россия готовится к наступлению на Суджу. По сообщениям милблогеров РФ, оккупанты продвинулись в нескольких направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Российские войска укрепляют свои позиции в Курской области и, вероятно, готовятся к атаке на Суджу в ближайшие дни. Геолокационные материалы, опубликованные 10 марта, свидетельствуют о продвижении российских подразделений в центр Мартыновки, расположенной к северо-востоку от Суджи.
По данным источников, в наступлении участвуют подразделения 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа и 1434-й полк "Ахмат-Чечня", который подчиняется Министерству обороны РФ. Также сообщается, что российские войска контролируют Агроном, Колмаков, Михайловку и Богдановку, расположенные в окрестностях Суджи.
Российские милблогеры утверждают, что бои продолжаются в Мирном и Казачьей Локне, а также на подступах к Судже - с севера, востока и юга. В частности, в наступлении задействованы подразделения 40-й, 810-й морской пехотной бригад и 177-го морского пехотного полка, а также до двух батальонов северокорейских военных.
Однако аналитики ISW пока не нашли подтверждений части этих заявлений. Ситуация на фронте остается напряженной, а российские силы продолжают активные боевые действия в регионе.
Украинские военные, которые общались с журналистами The New York Times, заявили, что отсутствие разведданных от США создает значительные трудности для обороны в Курской области. По их словам, российские и северокорейские войска активно продвигаются, что усложняет ситуацию на фронте.
Американский военный чиновник подтвердил изданию, что недостаток разведывательной информации действительно повлиял на способность ВСУ эффективно противодействовать атакам оккупантов в этом районе. Аналитики ISW отмечают, что именно в этот период Россия начала быстрее продвигаться вперед, что может свидетельствовать о значительном влиянии приостановления обмена данными со стороны США.
Британское издание The Telegraph сообщает, что около 10 тысяч украинских военных могут оказаться в окружении из-за прорыва российской армии и наступления на ключевые пути снабжения. Журналисты предполагают, что эта ситуация является следствием ограничения доступа Украины к американской разведке.
Военный эксперт Павел Нарожный считает, что РФ пытается воспользоваться временными трудностями, однако главный фактор - не приостановление обмена данными, а задержка военной помощи от США. По его словам, нехватка боеприпасов и другого оборудования существенно повлияла на ход боевых действий.
В то же время российские силы применяют традиционную тактику фронтального наступления. Им удалось продвинуться в отдельных районах, но главная проблема - угроза для украинских путей снабжения, что затрудняет обеспечение подразделений на передовой.