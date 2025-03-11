Российские войска укрепляют свои позиции в Курской области и, вероятно, готовятся к атаке на Суджу в ближайшие дни. Геолокационные материалы, опубликованные 10 марта, свидетельствуют о продвижении российских подразделений в центр Мартыновки, расположенной к северо-востоку от Суджи.

По данным источников, в наступлении участвуют подразделения 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа и 1434-й полк "Ахмат-Чечня", который подчиняется Министерству обороны РФ. Также сообщается, что российские войска контролируют Агроном, Колмаков, Михайловку и Богдановку, расположенные в окрестностях Суджи.

Российские милблогеры утверждают, что бои продолжаются в Мирном и Казачьей Локне, а также на подступах к Судже - с севера, востока и юга. В частности, в наступлении задействованы подразделения 40-й, 810-й морской пехотной бригад и 177-го морского пехотного полка, а также до двух батальонов северокорейских военных.

Однако аналитики ISW пока не нашли подтверждений части этих заявлений. Ситуация на фронте остается напряженной, а российские силы продолжают активные боевые действия в регионе.